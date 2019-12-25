Участок Шлиссельбургского тракта в поселке Усть-Ижора признали достопримечательностью

Шлиссельбургский тракт был проложен в первой половине XVIII века.

Участок Шлиссельбургского тракта получил статус достопримечательности. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП 15-го апреля.

Речь идет о лицевой фоновой застройке на участке со 169 по 251 дом по Шлиссельбургскому шоссе в поселке Усть-Ижора.

Сохранившаяся историческая застройка представляет ценность как целостная историческая среда, а не по отдельности. Особенно ценным специалисты считают булыжное мощение. В сочетании с исторической застройкой поселка участок сочетает в себе архитектурные и градостроительные черты XVIII – начала XX вв.

Для включения в реестр выбрали наиболее сохранившийся участок тракта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге депутаты установили новую памятную дату.

Фото: пресс-служба КГИОП