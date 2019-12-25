"Участок Шлиссельбургского тракта" включили в реестр региональных памятников

Речь идет о поселке Усть-Ижора, в границах между домовладениями по адресам: Шлиссельбургское шоссе, д. 169 - д. 251.

В пятницу, 26 ноября, председатель КГИОП Сергей Макаров распорядился включить достопримечательное место "Участок Шлиссельбургского тракта с лицевой фоновой застройкой" в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Речь идет об участке в поселке Усть-Ижора, ограниченным агресами Шлиссельбургское шоссе, дом №169 – дом № 251.

В марте прошлого года рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия при Смольном также поддержала предложение включить территорию в реестр, а сохранившиеся исторические здания – в предмет охраны статуса достопримечательного места.

История у Шлиссербургского тракта долгая: в 1727 году император Петр II указал построить почтовую дорогу до Шлиссельбурга. Она брала начало в лесистой местности южнее Александро-Невской лавры и шла вдоль Невы. Путь, соединивший Петербург с Архангельском, был проложен через Шлиссельбург, откуда получил свое название – Шлиссельбургский тракт. В его состав вошел отрезок пути XV в., проходивший по территории поселка Усть-Ижора. Дорожное полотно тракта было вымощено булыжником.

Эксперты отмечают, что именно замощенная булыжником дорога представляют ценность не по отдельности, а как целостная историческая среда.

Фото: пресс-служба КГИОП