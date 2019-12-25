  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подъезд к Колпино отремонтировали благодаря вмешательству прокуратуры
Сегодня, 15:56
83
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Подъезд к Колпино отремонтировали благодаря вмешательству прокуратуры

0 0

Прокуратура инициировала разбирательство и направила представление в "Ленавтодор".

Прокуратура города Тосно в Ленинградской области обнаружила недостатки содержания региональной дороги "Подъезд к Колпино" после обращения местного жителя.

Проверка показала наличие дефектов дорожного покрытия, которые выходили за пределы допустимых норм. Ответственность за дорогу несет организация "Ленавтодор".

Прокуратура инициировала разбирательство и направила представление в "Ленавтодор". Представление было рассмотрено и удовлетворено. Теперь дорога соответствует всем требованиям и стандартам.

Ранее мы сообщили о том, что рекультивация свалки завершается в Светогорске.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Теги: ленобласть, прокуратура
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии