На автодороге "Подъезд Новая Ладога" погиб 37-летний пешеход

Его сбил автомобиль Daewoo Matiz.

В отношении водителя, сбившего пешехода на автодороге "Подъезд Новая Ладога" возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около девяти часов вечера 27 октября на 1 км автодороги "Подъезд Новая Ладога" в Волховском районе вне населённого пункта, на неосвещенном участке дороги произошло смертельное ДТП. Автомобиль Daewoo Matiz (за рулём 49-летний водитель), двигаясь от Новой Ладоги в сторону автодороги "Кола", вне зоны пешеходного перехода наехал на 37-летнего мужчину, переходившего проезжую часть.

Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Также в Ленобласти погиб 42-летний мотоциклист.

Фото: МВД