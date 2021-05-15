Под окнами ветеранов пройдут парады юнармейцев в Петербурге

И 9 мая юнармейцы примут участие в параде Победы на Дворцовой площади.

Ветеранам в Петербурге устроят личные парады. Юнармейцы пройдут по улицам Садовой, 49, в Павловске 5 мая в 11 часов. В полдень они промаршируют у дома-интерната ветеранов войны и труда № 2 на Вязовой улице, 13, в Петроградском районе. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что и 9 мая юнармейцы примут участие в параде Победы на Дворцовой площади. Для того чтобы попасть туда 240 ребят прошли конкурсный отбор и несколько месяцев тренировок.

Ранее мы писали, что парад ретромобилей пройдет по улицам Петербурга 21 мая. Основные мероприятия пройдут на Манежной площади и Кленовой улице 19 и 20 мая.

Фото: Piter.tv

