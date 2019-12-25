Петербургские юнармейцы отправятся в Псковскую область на памятное мероприятие

Выезд состоится в рамках Урока мужества, посвященного Дню партизанской славы.

В субботу, 5 марта, молодежная делегация Петербурга, состоящая из юнармейцев, посетит деревню Нивки в Псковской области. Там пройдет памятное мероприятие, посвященное Дню партизанской славы.

В 11:00 ребята возложат цветы к могилам партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны и познакомятся с историей партизанского края. Юнармейцы посетят полевую кухню, отправятся с десантом школьников по маршруту обоза, сходят на выставку в районном центре и примут участие в гала-концерте патриотической песни. Об этом сообщии в Смольном.

Выезд состоится в рамках Урока мужества, посвященного Дню партизанской славы, проводимого Центром патриотического воспитания молодежи "Дзержинец".

В Смольном также напомнили, что 29 марта является знаменательной датой в истории Ленинграда 1942 года. В этот день прибыл партизанский обоз с продовольствием для жителей города – 223 подводы, около 48 тонн груза. Провиант собрали партизаны Псковской и Новгородской областей (именно там был создан "партизанский край").

Фото: Центр патриотического воспитания | Дзержинец / Вконтакте