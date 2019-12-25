Первокурсник СПбГУ выпал из окна общежития в Петергофе

Молодой человек скончался от полученных травм.

В четверг, 18 июня, около четырех часов утра в полицию позвонил студент, живущий в общежитии СПбГУ на Ботанической улице в Петергофе. Молодой человек рассказал, что с девятого этажа одного из корпусов на территории студгородка выпал мужчина и лежит между общежитиями. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция и медики констатировали смерть 18-летнего первокурсника. Место происшествия осмотрели, опросили свидетелей, изъятые у скончавшегося паспорт и телефон передали следователям.

Ранее мы писали, что в Кингисеппе нашли тело утонувшего в субботу подростка.

Фото: Piter.TV