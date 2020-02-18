  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под окнами дома в Кудрово найдена мертвая девушка
Сегодня, 13:28
244
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Под окнами дома в Кудрово найдена мертвая девушка

0 0

Полиция разбирается в обстоятельствах смерти девушки, найденной на Венской улице в Кудрово.

14 июля около пяти часов утра под окнами дома №4к2 на улице Венской в Кудрово было найдено тело девушки, предположительно, упавшей с верхних этажей возле 7 парадной. На место прибыли сотрудники полиции и участковый. Правоохранительными органами личность погибшей пока не называется, местные жители также не смогли ее опознать. 

По словам очевидцев, смерть была вызвана не только падением с высоты: на теле девушки как будто были обнаружены ножевые ранения. Эта информация также не была подтверждена официально, хотя несколько опрошенных жителей дома сослались на слова полицейских о том, что это было "не простое падение". Некоторые жильцы из 7 парадной сообщили, что ранним утром слышали крики. 
 

В данный момент на месте продолжают работать сотрудники полиции, криминалисты и следователи. Обстоятельства и причины смерти девушки устанавливаются, Piter.TV будет следить за развитием ситуации. 

Ранее пожилая женщина выпала из окна дома в Каменногорске. 

Фото: ВКонтакте/Жизнь в Кудрово

Теги: криминальные происшествия, ножевые ранения, падение из окна, смерть в ленобласти, тело девушки под окнами, труп в кудрово
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии