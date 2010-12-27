На площадях Петербурга полиция под новогодними елками искала "бомбы"

Правоохранительные органы Северной столицы провели осмотр новогодних елей ради безопасности жителей города.

На центральный площадях Петербурга вечером 27 декабря сотрудники правоохранительных органов проверили новогодние елки на нахождение под ними “подарочных” взрывоопасных устройств. Провести проверку предложили коллегии из Удмуртии.

По информации от полиции другого региона, местный житель пришел к ним с заявлением на собственного знакомого, который рассказал о том, что “заминировал” елки в городе на Неве.

Оперативники решили проверить сведения и изучили деревья на улице Пролетарской Диктатуры, а также площадях Александра Невского, Казанской, Исаакиевской, Сенной, Дворцовой и Восстания. Подозрительных предметов выявлено не было.