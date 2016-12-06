Под Ярославлем сдан в эксплуатацию первый в Европе жилой дом напечатанный на 3D принтере

Этот дом, площадью почти 300 квадратных метров, построен для семьи с детьми. Сам дом был возведен еще в 2015 году, а по нынешний день занимались отделкой.

Под Ярославлем строители сдали в эксплуатацию уникальный в своем роде загородный жилой дом, который на первый взгляд ничем не отличается от других домов.

Уникальность же этого дома состоит в том, что он полностью отпечатан на 3D принтере. Специалисты из строительной фирмы, которая возвела этот дом, сообщили, что дом печатался на обычном маленьком принтере маленькими блоками, а затем по принципу конструктора собирался на месте. Сам дом был возведен еще в 2015 году, остальное время заняло возведение жилища под крышу, отделка и коммуникации. Сейчас дом полностью готов к эксплуатации. Там будет жить ярославская семья с детьми. Дом полностью соответствует всем строительным стандартам.

Техническое здание, отпечатанное на таком 3D принтере, находится в Ступино. А в Копенгагене на Ярославском принтере строится офисное здание. Таким образом, этот Ярославский дом - первый жилой дом в Европе, который отпечатан на 3D принтере.

Видео: YouTube/вЯрославле!