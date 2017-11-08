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Под Ярославлем экскурсионный автобус с детьми попал в серьезное ДТП: 16 детей из Екатеринбурга госпитализированы с травмами

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В сети появилось видео с места жуткой аварии, в которой пострадали 16 детей.

 Сегодня, 8 ноября, в Ростовском районе Ярославской области произошло жуткое ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находилось 38 детей.

Около 17 часов в районе населенного пункта Деболовское самосвал вылетел на встречку, где и произошло лобовое столкновение с экскурсионным автобусом, в котором находилось 38 детей и 5 взрослых. По сообщениям в местных СМИ в автобусе были дети из Екатеринбурга, которые совершали поездку по Золотому кольцу России. Водитель автобуса принял весь удар на себя, пытаясь уйти от столкновения. Его пришлось извлекать из искореженного автобуса. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Пострадали и 16 детей, все они госпитализированы в Ростовскую больницу. Их жизням ничего не угрожает. По сообщениям очевидцев аварии, остальные дети долго стояли в темноте на обочине и были сильно напуганы.

По факту ДТП начата доследственная проверка. Губернатор Ярославской области взял на контроль ситуацию с ДТП. 

Видео: YouTube/Видео Хит I Video Hit

 
Теги: автобус с детьми , новости регионов , новости ярославля , пострадали дети
Категории: Новости России ДТП Происшествия Лента новостей

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