Под Ярославлем экскурсионный автобус с детьми попал в серьезное ДТП: 16 детей из Екатеринбурга госпитализированы с травмами

В сети появилось видео с места жуткой аварии, в которой пострадали 16 детей.

Сегодня, 8 ноября, в Ростовском районе Ярославской области произошло жуткое ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находилось 38 детей.

Около 17 часов в районе населенного пункта Деболовское самосвал вылетел на встречку, где и произошло лобовое столкновение с экскурсионным автобусом, в котором находилось 38 детей и 5 взрослых. По сообщениям в местных СМИ в автобусе были дети из Екатеринбурга, которые совершали поездку по Золотому кольцу России. Водитель автобуса принял весь удар на себя, пытаясь уйти от столкновения. Его пришлось извлекать из искореженного автобуса. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Пострадали и 16 детей, все они госпитализированы в Ростовскую больницу. Их жизням ничего не угрожает. По сообщениям очевидцев аварии, остальные дети долго стояли в темноте на обочине и были сильно напуганы.

По факту ДТП начата доследственная проверка. Губернатор Ярославской области взял на контроль ситуацию с ДТП.

Видео: YouTube/Видео Хит I Video Hit