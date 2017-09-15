Под Воронежем мужчину замуровали в бетон в собственном доме

Соседка, заподозрив неладное, обратилась в полицию.

Жуткая новость потрясла жителей села Никольское Таловского района Воронежской области. Там в погребе дома был найден труп местного жителя, который был замурован в бетон.

По словам односельчан, мужчина 1971 года рождения пропал летом. Соседка, обеспокоенная пропажей соседа, обошла дом и заглянула в погреб. Женщина обратила внимание, что погреб был залит бетоном, чего раньше не было. Соседка обратилась в полицию. Сотрудники полиции обнаружили в бетоне хозяина дома.

Жители села рассказали правоохранителям, что незадолго до пропажи 46-летнего мужчины к нему приезжал его брат. Тот сказал, что брат уехал по делам в Воронеж, а затем уехал и сам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Видео: Piter.TV

Фото: свободные источники