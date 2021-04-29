Поврежден мост, построенный еще в 1913 году.

Под Волгоградом из-за прорыва бесхозной дамбы затоплена дорога к селу Липовка. Об этом сообщили местные журналисты. По информации от СМИ, в Ольховский район выехала оперативная бригада для устранения последствий стихии. Вода повредила конструкцию, обеспечивающую переправу жителей. Мост был построен еще в 1913 году.

В настоящее время администрация региона организовала транспортные объездные пути. Миновать участок можно через 13-ый км Камышина или полевыми трассами. Затопленная территория ограждена специальными сигналами. На данный момент сведений о пострадавших нет. После того, как эксперты осмотрят мост, будет принято решение о сроках по восстановлению объекта.

Напомним, что в 2018 году паводок разрушил бетонные конструкции водосброса. После изучения объекта специалисты пришли к выводу о его аварийности и необходимости проведения капитального ремонта. Государственный контракт на работы будет подготовлен к концу 2021 года,а сами работы будут выполнены в 2022 году.

Что делать, если в Петербурге развели мосты и вы не успели попасть домой.

Видео: ВК/Волгоград