Под Владимиром перевернулся автобус со школьниками

В ДТП около Гусь-Хрустального пострадали 6 детей.

Сегодня утром, 15 ноября, около Гусь-Хрустального во Владимирской области школьный автобус попал в ДТП.

ТАСС со ссылкой на главу Гусь-Хрустального района сообщает, что ДТП произошло на 65 километре трассы Владимир-Рязань. ВАЗ-2199 под управлением женщины-водителя столкнулся с микроавтобусом "Газель", который вез школьников из посёлка Иванищи в Курлово. В автобусе находилось 8 школьников и сопровождающие взрослые.

В результате ДТП пострадали 6 детей и взрослый. Сообщается, что дети были пристегнуты, автобус новый (3 месяца). Женщина-водитель не пострадала. 4 детей оставили в больницу, двоих отправили на амбулаторное лечение. Состояние детей удовлетворительное, у них ушибы и царапины.

ГИБДД выясняет все детали и обстоятельства ДТП.

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Фото: ВК, СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ