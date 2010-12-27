Под Владимиром перевернулся автобус со школьниками

Сегодня утром, 15 ноября, около Гусь-Хрустального во Владимирской области школьный автобус попал в ДТП.
ТАСС со ссылкой на главу Гусь-Хрустального района сообщает, что ДТП произошло на 65 километре трассы Владимир-Рязань. ВАЗ-2199 под управлением женщины-водителя столкнулся с микроавтобусом "Газель", который вез школьников из посёлка Иванищи в Курлово. В автобусе находилось 8 школьников и сопровождающие взрослые.
В результате ДТП пострадали 6 детей и взрослый. Сообщается, что дети были пристегнуты, автобус новый (3 месяца). Женщина-водитель не пострадала. 4 детей оставили в больницу, двоих отправили на амбулаторное лечение. Состояние детей удовлетворительное, у них ушибы и царапины.
ГИБДД выясняет все детали и обстоятельства ДТП.
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Фото: ВК, СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ
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