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Под Владимиром перевернулся автобус со школьниками
Сегодня, 11:42
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MShaffter

Под Владимиром перевернулся автобус со школьниками

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В ДТП около Гусь-Хрустального пострадали 6 детей.

 

Сегодня утром, 15 ноября, около Гусь-Хрустального во Владимирской области школьный автобус попал в ДТП.

ТАСС со ссылкой на главу Гусь-Хрустального района сообщает, что ДТП произошло на 65 километре трассы Владимир-Рязань. ВАЗ-2199 под управлением женщины-водителя столкнулся с микроавтобусом "Газель", который вез школьников из  посёлка Иванищи в  Курлово. В автобусе находилось 8 школьников и сопровождающие взрослые.

В результате ДТП пострадали 6 детей и взрослый. Сообщается, что дети были пристегнуты, автобус новый (3 месяца). Женщина-водитель не пострадала. 4 детей оставили в больницу, двоих отправили на амбулаторное лечение. Состояние детей удовлетворительное, у них ушибы и царапины. 

ГИБДД выясняет все детали и обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее: Во Владивостоке электричка снесла грузовик на переезде.

Фото: ВК, СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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