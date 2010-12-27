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Под Выборгом водитель заставил вооруженного разбойника сбежать
Сегодня, 16:45
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lesjasap
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Под Выборгом водитель заставил вооруженного разбойника сбежать

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Сильный таксист победил вооруженного пассажира, который пытался его ограбить.

В Выборгском районе Ленинградской области полиция задержала мужчину, который с оружием напал на таксиста. Сообщается, что водителю удалось без последствий для себя и транспортного средства избавиться от злоумышленника. Об инциденте рассказали представители пресс-службы ГУ МВД по региону. 

Вечером 2 марта в отделение правоохранительных органов с заявлением обратился 27-летний мужчина. По сведениям от пострадавшего, на дороге между Климово и Красносельским на него было совершено нападение. Ранее жертва подобрала пассажира, который попросил шофера довезти его до указанного места назначения. Во время поездки он достал нож и начал требовать деньги. Извозчик не испугался. Вместо того, чтобы начать паниковать, он оказал жесткое сопротивление действиям разбойника. В результате тот не придумали ничего лучше, чтобы сбежать от агрессивного ответчика. 

В ходе розыскных мероприятий специалистам удалось задержать преступника. Его поймали по “горячим следам” - около поселка Климово. Злоумышленник оказался 31-летним местным жителем. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье за разбой. 
 

Теги: выболрг , ленобласть , неудача , оружие , побег , происшествия спб
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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