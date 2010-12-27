Под Выборгом состоится Эльфийский лесной фестиваль

Фестиваль пройдет 22 июля 2018 года (в это воскресенье).

На территории выборгского яхт-клуба "Лавола", откуда открывается потрясающий вид на живописный парк Монрепо пройдет Эльфийский лесной фестиваль. Об этом сообщается в официальной группе ВК.

На празднике будут организованы различные тематические площадки, интересные квесты, также для любителей музыки будет представлена большая концертная программа разных фолк-групп Санкт-Петербурга и Выборга. Для танцоров - серия мастер-классов по средневековым танцам.



Прогуливаясь по дорожкам фестиваля, можно встретить разных жителей удивительного мира Средиземья. У Серой Гавани живут искусные ювелиры, которые смогут научить вас делать несложные красивые вещи. У уютного зеленого Хоббитона можно спокойно посидеть на лавочке и поговорить с многоуважаемыми хоббитами. Тут будет зона отдыха, а также фото-зона с арендой костюмов. В Бриле пройдет большая ярмарка, где торговцы из разных городов представят свои товары. Это и многое другое вы сможете увидеть, гуляя по живописной местности.

Закончится этот празник танцами и зажиганием большого костра под выступление отличной средневековой группы.

Фото: Эльфийский Лесной Фестиваль/ ВК

