Под Уфой слетевший груз с большегруза стал причиной смерти водителя легковушки

Появилось видео и фото с места смертельной трагедии в Башкирии

Сегодня утром, 13 сентября, около 10 часов утра на автодороге под Уфой произошла смертельная трагедия.

В Баймакском районе Башкирии на 285 километре трассы Ира - Магнитогорск на небольшом повороте с прицепа движущегося грузовика "Мерседес" сорвалась 8ми тонная катушка со стальным канатом. Катушка попала в "Ладу Гранта". 33-летний водитель "Лады", житель Сибая, от полученных травм скончался на месте происшествия.

За рулем грузовика был 38-летний водитель из Ханты-Мансийского автономного округа. Сообщается, что груз не был закреплен должным образом. ГИБДД и полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии.

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Фото: Instagram/bash.dtp.official