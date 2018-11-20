Под Уфой легковушка протаранила стоящий грузовик, 4 человека погибли

Жуткое ДТП произошло сегодня утром, 4 февраля, на трассе Самара-Уфа-Челябинск. В ДТП погибли 3 взрослый и подросток. Маленькая девочка чудом выжила.

Сегодня утром, 4 февраля, в Уфимском районе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика МАЗ.

Авария произошла на 1449 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Автомобиль врезался в стоящий у обочины МАЗ. Судя по повреждениям легковушки скорость была большой. В ДТП погибли водитель легковушки и его пассажиры (мужчина, женщина и подросток) скончались на месте аварии. Маленькая девочка, на вид лет 5-6, чудом осталась жива, с травмами она доставлена в больницу.

ГИБДД предстоит выяснить все детали ДТП.

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа онлайн