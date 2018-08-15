Под Тюменью 6-летнего мальчика убила молния

Накануне, 14 августа, на Тюменскую область обрушился мощный ураган с грозами, сильным ливнем, порывистым ветром и градом.
После урагана возле деревни Щучье Ярковского района на пастбище было обнаружено тело 6-летнего мальчика, погибшего после попадания молнии во время грозы. По данному факту следственные органы назначила проверку.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опросы очевидцев, родственников погибшего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
СУ СК РФ по Тюменской области
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