Под Тверью подросток ранил ножом одноклассника

ЧП случилось на территории школы, где учились подростки.

Сегодня, 14 января, в поселке Редкино Тверской области 15-летний школьник порезал одноклассника.

Сообщается, что ЧП произошло на территории школы, где в коррекционном классе учились подростки. Между школьниками произошла ссора, во время разбирательств один из них достал перочинный нож и ранил второго.

Раненого подростка госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Со вторым подростком работает полиция. Как передает ТАСС со ссылкой на региональное МВД, данный подросток уже отбывал год в специализированном учреждении закрытого типа.

Фото: Piter.TV