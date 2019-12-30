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Под Тверью подросток ранил ножом одноклассника
Сегодня, 15:34
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MShaffter

Под Тверью подросток ранил ножом одноклассника

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ЧП случилось на территории школы, где учились подростки.

Сегодня, 14 января, в поселке Редкино Тверской области 15-летний школьник порезал одноклассника.

Сообщается, что ЧП произошло на территории школы, где в коррекционном классе учились подростки. Между школьниками произошла ссора, во время разбирательств один из них достал перочинный нож и ранил второго.

Раненого подростка госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Со вторым подростком работает полиция. Как передает ТАСС со ссылкой на региональное МВД, данный подросток уже отбывал год в специализированном учреждении закрытого типа.

Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Криминальные происшествия,

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