Под Тобольском автокран снес стрелой с дороги автобус

Одна из пассажирок, молодая девушка, в тяжелом состоянии.

Под Тобольском автокран "смахнул" с дороги стрелой пассажирский автобус.

ДТП произошло на трассе Тюмень-Тобольск на 174-м километре федеральной трассы под Байкалово около 9 часов утра. По предварительным данным, автокран при обгоне задел стрелой пассажирский автобус, после чего автобус вылетел в кювет и перевернулся.

По разным данным в ДТП пострадали от 7 до 16 человек. Всего в автобусе находилось 19 пассажиров. Одна из пассажирок, молодая девушка, с тяжелой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.

Сегодня ранее: В ХМАО автобус врезался в КАМАЗ по вине водителя КАМАЗа.

Видел: HUE