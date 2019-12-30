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Под Тобольском автокран снес стрелой с дороги автобус

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Одна из пассажирок, молодая девушка, в тяжелом состоянии.

Под Тобольском автокран "смахнул" с дороги стрелой пассажирский автобус.

ДТП произошло на трассе Тюмень-Тобольск  на 174-м километре федеральной трассы под Байкалово около 9 часов утра.  По предварительным данным, автокран при обгоне задел стрелой пассажирский автобус, после чего автобус вылетел в кювет и перевернулся.

По разным данным в ДТП пострадали от 7 до 16 человек. Всего в автобусе находилось 19 пассажиров. Одна из пассажирок, молодая девушка, с тяжелой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.

Сегодня ранее: В ХМАО автобус врезался в КАМАЗ по вине водителя КАМАЗа.

Видел: HUE

Теги: дтп с автобусом, жесть, новости россии, новости тобольска
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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