Под Свердловском перевернулась лодка с 3 детьми и 2 взрослыми

Лодка нашлась, в 1,5 километрах от лодки нашли женщину и 2 детей. Они погибли.

Накануне, 31 июля, на реке Лозьва недалеко от Ушмы перевернулась лодка с тремя людьми.

Вечером в полицию обратился мужчина и заявил о пропаже жены и 3 детей, 2006, 2009 и 2019 годов рождения. Как удалось выяснить, местная женщина с детьми на моторной лодке под управлением мужчины выдвинулись в половине первого дня из поселка Вижай в сторону Ушмы.

В ходе поисковой операции в 15 км от Ушмы была обнаружена перевернувшаяся лодка. Людей поблизости не было. Сейчас стало известно, что в 1,5 километрах от лодки вниз по течению нашли тела женщины и двух старших детей. Мужчину и 6-месячного младенца пока не нашли.

Фото: barrier.marshruty