Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 11:17
0
MShaffter
262
Код вставки плеера

Под Саратовом собака застрелила хозяина

0
 
 

Появились подробности странного убийства 64-летнего охотника.

 Следственными органами назначена доследственная проверка по факту смерти 64-летнего мужчины в Краснокутском районе Саратовской области.

Следствием установлено, что мужчина - заядлый охотник. У него с братом есть специальнообученные породистые собаки. Накануне, 21 января, мужчина с братом отправились на охоту. Когда прибыли на место, мужчина, держа в руках охотничье ружье, стал выпускать из багажника собак. Одна из них случайно нажала при прыжке на курок и раздался выстрел. Мужчину смертельно ранило в живот. Он скончался по дороге в больницу.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

Видео: Piter.TV

Теги: загадочное убийство , новости регионов , охота , саратов , собака застрелила
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5