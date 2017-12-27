Под Саратовом собака застрелила хозяина

Появились подробности странного убийства 64-летнего охотника.

Следственными органами назначена доследственная проверка по факту смерти 64-летнего мужчины в Краснокутском районе Саратовской области.

Следствием установлено, что мужчина - заядлый охотник. У него с братом есть специальнообученные породистые собаки. Накануне, 21 января, мужчина с братом отправились на охоту. Когда прибыли на место, мужчина, держа в руках охотничье ружье, стал выпускать из багажника собак. Одна из них случайно нажала при прыжке на курок и раздался выстрел. Мужчину смертельно ранило в живот. Он скончался по дороге в больницу.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Видео: Piter.TV