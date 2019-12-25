Под Петербургом на месте боев нашли останки двух красноармейцев

Опознать бойцов пока что не представляется возможным, так как смертных медальонов с их именами так и не нашли.

Поисковый отряд "Высота" обнаружил останки двух солдат, погибших во время Великой Отечественной войны на Пулковских высотах. По предварительным данным, красноармейцы могли попасть под обстрел из фашистских минометов.

Опознать бойцов пока что не представляется возможным, так как смертных медальонов с их именами так и не нашли.

Помимо останков солдат найден пулемет Дегтярева с винтовкой Мосина, 12 взрывоопасных предметов, включая 45 мм снаряд с донным взрывателем МД5 и мортирой Дьяконова.

Поисковики продолжат работы в этом районе. Найденные боеприпасы переданы саперам и полиции. Бойцов позже с честью похоронят.

Ранее в Петербурге прошла церемония прощания с летчиками, погибшими в битве за Ленинград.

Фото: ВК/ Евгений Толстиков