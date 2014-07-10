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Под Ростовом-на-Дону загорелся камыш от удара молнии

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Сотрудники ГУ МЧС ликвидируют природный пожар в российском регионе.

На территории Ростовской области загорелся камыш после удара молнии. В настоящее время воспламенение на природном массиве тушат местные представители экстренного ведомства. Огонь зафиксирован на двух участках с общей площадью в пять тысяч квадратных метров. В настоящее время угрозы для населенных пунктов не фиксируется.

На 7-м км федеральной автодороги А-135 южного подъезда к Ростову-на-Дону в результате удара молнии загорелся камыш. По прибытии пожарно-спасательных расчетов огнем охвачены два очага - 2 тыс. кв. м и 3 тыс. кв. м.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

В ведомстве уточнили, что для тушения к месту пожара направили пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России, всего в ликвидации привлекли 87 человек и 34 единицы техники. 

В ночном пожаре в Саперном переулке пострадали две женщины.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, молния, ростовская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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