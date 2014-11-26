В ночном пожаре в Саперном переулке пострадали две женщины

Возгорание было полностью устранено в 03:22.

В ночь на пятницу, 13 сентября, было получено сообщение о возгорании по адресу: Центральный район, Саперный переулок, дом 8, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире: в одной из комнат площадью 15 кв.м огонь охватил обстановку на площади 10 кв.м. Возгорание было полностью устранено в 03:22. В результате пожара пострадали две женщины, они были доставлены в медицинское учреждение.

В тушении пожара принимали участие три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.