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В ночном пожаре в Саперном переулке пострадали две женщины
Сегодня, 8:07
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В ночном пожаре в Саперном переулке пострадали две женщины

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Возгорание было полностью устранено в 03:22.

В ночь на пятницу, 13 сентября, было получено сообщение о возгорании по адресу: Центральный район, Саперный переулок, дом 8, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире: в одной из комнат площадью 15 кв.м огонь охватил обстановку на площади 10 кв.м. Возгорание было полностью устранено в 03:22. В результате пожара пострадали две женщины, они были доставлены в медицинское учреждение.

В тушении пожара принимали участие три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на вспыхнул в двухкомнатной квартире на Демьяна Бедного.

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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