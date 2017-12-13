Под Пушкином пьяный бизнесмен угрожал застрелить жену

В Пушкинском районе пьяный муж угрожал жене застрелить ее.

В Пушкинском районе нетрезвый предприниматель попытался убить жену. Женщине пришлось спасаться бегством с двумя детьми. Сообщается, что инцидент произошел в 19 часов вечера 11 февраля.

Пострадавшая обратилась за помощью к представителям закона. Она рассказала, что муж в поселке Александровская хотел ее застрелить. Жертве удалось выбежать из дома вместе с несовершеннолетними детьми. Отметим, что в доме супружеской пары действительно хранилось оружие, а также одна граната.

Оперативники выехали по указанному адресу. Из коттеджа по улице Институтской они забрали пьяного бизнесмена. При виде представителей закона, мужчина попытался спрятаться на втором этаже. Нарушителя спокойствия пришлось забрать в отделение полиции. Также из частного дома правоохранительные органы изъяли патроны, охотничье ружье, немецкий револьвер гранату и трубки со спусковыми механизмами.

Известно, что мужчина владеет компанией по реализации моторного топлива. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.