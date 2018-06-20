Эта подстанция повысит надежность энергоснабжения промышленных и жилых кварталов юго-запада Петербурга

В понедельник, 15 апреля, под Петербургом заработала новая газораспределительная станция. Об этом сообщается на сайте RT.

Так, подстанция расположена в Ломоносовском районе Ленобласти. Предполагается, что она повысит надежность энергоснабжения промышленных и жилых кварталов юго-запада города на Неве. Кроме того, газораспределительная станция даст возможность запустить новые производственные зоны, построить экономичное жилье и инфраструктуру в районе Красного Села, Володарского, Старо-Паново и Горелово.

Также топливо будут получать более ста предприятий в Петербурге.

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