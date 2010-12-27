Под Петербургом зацепера ударило током: мальчик впал в кому

На станции Жихарево в Кировском районе Ленобласти мальчик получил удар током от контактной сети.

Каналу Piter.TV стало известно о трагедии, которая произошла минувшим вечером на одной из станции Ленинградской области. Там мальчик-подросток залез на рельсовую цистерну и получил удар током. Очевидцы уточняют, что его ударило во время случайного прикосновения к контактной сети.

ЧП случилось на станции Жихарево рядом с населенным пунктом Путилово. Свидетели уточняют, что после удара ребенок упал на железнодорожные пути. На вид мальчику примерно 14 лет. Сейчас он впал в кому, за его жизнь борются врачи. Детали происшествия устанавливает полиция, которую вызвали на станцию очевидцы трагедии.

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