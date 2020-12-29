У Старо-Паново нашли семь немецких снарядов времен войны

Съеденные ржавчиной боеприпасы уничтожили на спецполигоне.

В минувший понедельник, 18 января, в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и области обратились с информацией об опасной находке в районе Старо-Паново. Как рассказали в пресс-службе ведомства, рабочие обнаружили в грунте при земляных работах на Таллинском шоссе ржавые предметы, похожие на боеприпасы.

Работы на шоссе остановили, прилегающую территорию оцепили, а на место сразу же выехали специалисты-взрывотехники. Сотрудники ОМОН узнали в находках семь 105-миллиметровых артиллерийских снарядов немецкого производства, все боеприпасы лежали в земле со времен Великой Отечественной войны. Снаряды сильно "объела" старая ржавчина. Боеприпасы вывезли на спецполигон в Ленобласти и уничтожили.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО