Под Петербургом в ангаре найден разлагающийся труп бездомного мужчины

В полиции пытаются установить личность и обстоятельства гибели неизвестного мужчины под Петербургом.

В правоохранительные органы 9 января обратился петербуржец, который нашел труп неизвестного человека в ангаре дома своего отца.

Сообщается, что на место происшествия выехали сотрудники полиции. Они обнаружили уже гниющее тело мужчины. Внешних следов насильственной смерти на мертвеце не выявлено. Оперативники выяснили, что хозяин помещения некоторое время назад разрешил ночевать в своем ангаре некоему “Сергею”. В последний раз живым его видели 28 декабря прошлого года.

В настоящее время эксперты устанавливают причины смерти бездомного, а также его личность.