Рыбаки Ленобласти убивают нерп из-за конкуренции за водные ресурсы

Рыбаки отстреливают ластоногих Северо-Запада ради борьбы за биоресурсы.

Как сообщает “Мойка78”, рыбаки отнимают улов у редких видов нерп Северо-Западного округа. Сообщается, что жертвами становятся краснокожие кольчатые ластоногие. Люди борются с ними за обладание морскими и озерными биоресурсами. Помимо этого, сами нерпы считаются почетными трофеями для некоторых местных жителей.

Представитель научного центра РАН Михаил Веревкин рассказал о том, что за прошлый год сотрудники обнаружили на берегах 50 трупов животных. Некоторые из них были с явными признаками внешних повреждений. По данной проблеме создана рабочая группа от Росприроднадзора. Специалисты установят причину гибели большого количества особей.

Отметим, что ладожская нерпа занесена в Красную книгу.

