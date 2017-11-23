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Рыбаки Ленобласти убивают нерп из-за конкуренции за водные ресурсы
Сегодня, 16:14
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lesjasap
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Рыбаки Ленобласти убивают нерп из-за конкуренции за водные ресурсы

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Рыбаки отстреливают ластоногих Северо-Запада ради борьбы за биоресурсы.

Как сообщает “Мойка78”, рыбаки отнимают улов у редких видов нерп Северо-Западного округа. Сообщается, что жертвами становятся краснокожие кольчатые ластоногие. Люди борются с ними за обладание морскими и озерными биоресурсами. Помимо этого, сами нерпы считаются почетными трофеями для некоторых местных жителей.

Представитель научного центра РАН Михаил Веревкин рассказал о том, что за прошлый год  сотрудники обнаружили на берегах 50 трупов животных. Некоторые из них были с явными признаками внешних повреждений. По данной проблеме создана рабочая группа от Росприроднадзора. Специалисты установят причину гибели большого количества особей. 

Отметим, что ладожская нерпа занесена в Красную книгу.
 

Теги: выбаки , конкуренция , нерпы , рыбалка
Категории: Новости СПб

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