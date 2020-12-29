В Лужском районе мужчина сбил свою мать на ее машине. Оба были пьяны

ДТП произошло в 2 часа ночи.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил на машине насмерть свою маму в Лужском районе. Женщина также употребляла спиртное. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

ДТП произошло ночью 5-го января на 2 км автодороги "Подъезд к деревне Янково". 34-летний мужчина на "Киа" наехал на пенсионерку. Она переходила дорогу вне зоны переходного перехода. Женщине было 68 лет.

Водителя отстранили от управления транспортным средством, а также вынесли постановление о возбуждении дела об административном нарушении за езду в нетрезвом состоянии.

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