Под Петербургом продолжают искать пропавшего рыбака

Поисковые работы продолжаются в акватории Финского залива.

Продолжаются поисковые работы, связанные с розыском пропавшего человека в Петербурге. Как 8 августа стало известно Piter.tv, накануне утром в полицию обратилась пенсионерка, жительница Сертолово, которая рассказала о пропаже своего 38-летнего сына. Заявительница рассказала, что 5 августа мужчина собрался на рыбалку и в пути сообщал ей, что от поселка Репино в Финском заливе пойдет на лодке в сторону форта Тотлебен.

Его автомобиль был найден у лодочной станции. Позже выяснилось, что за сутки до обращения в полицию другой рыбак нашел пустую лодку у форта "Шанц" с документами на имя пропавшего.

Фото: Piter.tv