Опасная ошибка: под Петербургом железнодорожный переезд открылся раньше времени

Железнодорожный переезд в деревне Лесколово открылся за несколько секунд до того, как по рельсам пролетела электричка.

В социальных сетях появилось видео, снятое на железнодорожном переезде в деревне Лесколово. На ролик попал опасный момент, который был вызван технической ошибкой. Шлагбаум и "дорожный порог" открыли проезд автомобилям, а через несколько секунд по рельсам пронесся поезд. Только чудом никто из водителей не пострадал.

18 января 2018 г,на ж.д переезде в д.Лесколово,произошло 'ЧП',слава богу без последствий. Поезд промчался под открытый шлагбаум! Автор видео

На уникальных кадрах видно, что сначала шлагбаум опускается, а дорожные заграждения поднимаются. Однако через какое-то время все преграды открывают путь автомобилям, давая понять, что угроза миновала. Справедливости ради, заметим, что световое оповещение об угрозе все это время продолжало работать. Кроме того, электричка несколько раз подала звуковой сигнал, чтобы предупредить автолюбителей.

Однако опасность данной ситуации очевидно. Если бы водители не могли увидеть приближение поезда издалека, они вполне могли бы "ударить по газам". В таком случае избежать жесткого ДТП было бы невозможно.

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