Поезд из Петербурга снес фуру по пути в Чебоксары

В Цивильском районе Чувашии произошло жесткое ДТП с участием поезда.

Поезд "Санкт-Петербург - Чебоксары" протаранил грузовик в Чувашии. В распоряжении канала Piter.TV появилось видео этого ДТП.

Известно, что авария произошла в Цивильском районе в светлое время суток. Железнодорожный состав № 633 на полной скорости въехал в фуру на переезде. По сообщениям очевидцев, автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения водитель и пассажир грузовика получили травмы.

На видео можно заметить, что поезд оттащил грузовик за несколько десятков метров от переездов. Сам состав не поврежден, а вот корпус фуры получил повреждения.

На месте работают оперативные и аварийные службы. после всех работ на месте ЧП, поезд проследует в Канаш (50 км от места столкновения), чтобы поменять локомотив или провести его техническую проверку.

Видео: Piter.TV