Под Петербургом ночью горел горнолыжный курорт "Снежный"

В Коробицыно возник пожар на горнолыжном курорте.

В ночь на 19 декабря в поселке Коробицыно полыхало деревянное здание на горнолыжном курорте “Снежный”. Об этом сообщили очевидцы в группе “ДТП И ЧП по СПб”.

В комментариях к посту люди стали сомневаться в незапланированности возникновения пожара. Известно, что рядом со “Снежным” располагается более дорогой комплекс. Петербуржцы предполагают конфликт интересов, переросший в агрессивные действия. Отметим также, что инцидент произошел в начале нового горнолыжного сезона.

Напомним, что “Снежный” располагается в 80 километрах от Санкт-Петербурга. Курорт находится на самой высокой точке Северо-Западного региона.

Фото и видео: ГУ МЧС по СПб и Ленобласти