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Под Петербургом ночью горел горнолыжный курорт "Снежный"

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В Коробицыно возник пожар на горнолыжном курорте.

В ночь на 19 декабря в поселке Коробицыно полыхало деревянное здание на горнолыжном курорте “Снежный”. Об этом сообщили очевидцы в группе “ДТП И ЧП по СПб”. 
 
В комментариях к посту люди стали сомневаться в незапланированности возникновения пожара. Известно, что рядом со “Снежным” располагается более дорогой комплекс. Петербуржцы предполагают конфликт интересов, переросший в агрессивные действия. Отметим также, что инцидент произошел в начале нового горнолыжного сезона.
 
Напомним, что “Снежный” располагается в 80 километрах от Санкт-Петербурга. Курорт находится на самой высокой точке Северо-Западного региона. 
 
Под Петербургом ночью горел горнолыжный курорт "Снежный"
Под Петербургом ночью горел горнолыжный курорт "Снежный"
Под Петербургом ночью горел горнолыжный курорт "Снежный"
 
Фото и видео: ГУ МЧС по СПб и Ленобласти
Теги: выборгский район , горнолыжный курорт , курорт , ленобласть , пожар , снежный
Категории: Картина дня Новости СПб

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