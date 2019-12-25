В квартире в Ивангороде обнаружили мертвую семиклассницу

Семья девочки благополучная.

Во втором часу ночи в среду, 17 февраля, в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи Ивангорода. Как стало известно Piter.TV, в квартире на Восточной улице нашли труп несовершеннолетней девочки.

Умершей оказалась 13-летняя школьница, на ее теле не нашли внешних признаков насильственной смерти. Семья семиклассницы благополучная, мама работает учителем начальных классов в местной школе, отец – охранником завода. Отмечается, что конфликтов в семье и со сверстниками у девочки не было, в школе погибшая училась хорошо. Со слов подруги и одноклассницы, девочка увлекалась мистикой.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. С места изъяты мобильный телефон, системный блок компьютера, баночка из-под лекарства.

Ранее мы рассказывали, что следователи из Петербурга раскрыли 144 убийства за год.

Фото: Piter.TV