Под Петербургом человек попал под электричку

Мужчина попал под поезд у станции Ковалево на подъезде к городу

У станции Ковалево под Петербургом утром 31 августа 2017 года под колесами электрички погиб человек. Об этом сообщили очевидцы. По предварительным данным, погибший бsk мужчиной средних лет (однако эти сведения предстоит уточнить).

Трагический инцидент произошел около половины девятого часа утра 31 августа на станции Ковалево. Поезд, под который попал человек, следовал из Мельничного ручья в Петербург.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

видео: архив