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В Новосибирской области произошло землетрясение 4,5 балла
Сегодня, 9:31
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MShaffter

В Новосибирской области произошло землетрясение 4,5 балла

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Эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от города Искитим.

 

Сегодня, 29 октября, в Новосибирской области произошло землетрясение.

Эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от города Искитим. Сила подземных толчков равнялась 4,5 баллам по шкале Рихтера. Жители большинства населенных пунктов Новосибирской области не заметили ничего необычного. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Но жители нескольких населенных пунктов Искитимского района почувствовали слабые толчки. По сообщениям МЧС, подземные толчки ощущались в радиусе около 10 километров от эпицентра.

Фотог: Рixabay

 

Теги: землетрясение, новости новосибирской области, новости россии, общество, экология
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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