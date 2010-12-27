В Новосибирской области произошло землетрясение 4,5 балла

Эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от города Искитим.

Сегодня, 29 октября, в Новосибирской области произошло землетрясение.

Эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от города Искитим. Сила подземных толчков равнялась 4,5 баллам по шкале Рихтера. Жители большинства населенных пунктов Новосибирской области не заметили ничего необычного. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Но жители нескольких населенных пунктов Искитимского района почувствовали слабые толчки. По сообщениям МЧС, подземные толчки ощущались в радиусе около 10 километров от эпицентра.

Фотог: Рixabay