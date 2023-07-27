Под Новосибирском перевернулся каршеринговый автомобиль. Об этом сообщил портал "НГС".
Инцидент произошел в районе села Береговое. Очевидцы сняли на видео перевернувшийся автомобиль, который лежал в пустом поле. У машины помяты двери и бампер. Также вокруг разбросаны обломки. В салоне автомобиля никого не было.
В ГИБДД по Новосибирской области заявили, что пока информации о машине и ее владельце нет. Уточняются подробности произошедшего.
Ранее мы сообщали, что газель взорвалась в Тюменской области.
Видео: Telegram / Новосибирск с огоньком
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