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Под Новосибирском перевернулся каршеринговый автомобиль

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В салоне автомобиля никого не было.

Под Новосибирском перевернулся каршеринговый автомобиль. Об этом сообщил портал "НГС".

Инцидент произошел в районе села Береговое. Очевидцы сняли на видео перевернувшийся автомобиль, который лежал в пустом поле. У машины помяты двери и бампер. Также вокруг разбросаны обломки. В салоне автомобиля никого не было.

В ГИБДД по Новосибирской области заявили, что пока информации о машине и ее владельце нет. Уточняются подробности произошедшего.

Ранее мы сообщали, что газель взорвалась в Тюменской области.

Видео: Telegram / Новосибирск с огоньком

Теги: дтп, каршеринг, новосибирск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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