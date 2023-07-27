В салоне автомобиля никого не было.

Под Новосибирском перевернулся каршеринговый автомобиль. Об этом сообщил портал "НГС".

Инцидент произошел в районе села Береговое. Очевидцы сняли на видео перевернувшийся автомобиль, который лежал в пустом поле. У машины помяты двери и бампер. Также вокруг разбросаны обломки. В салоне автомобиля никого не было.

В ГИБДД по Новосибирской области заявили, что пока информации о машине и ее владельце нет. Уточняются подробности произошедшего.

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Видео: Telegram / Новосибирск с огоньком