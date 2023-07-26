Газель взорвалась в Тюменской области

Водитель остановил машину только после сигнала попутного автомобиля.

Утром в среду, 26 июля, на объездной дороге в Тюменской области загорелась "Газель". Водитель большегруза успел выпрыгнуть из салона до взрыва. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошёл на 44-м км Тюменской кольцевой автомобильной дороги в районе развязки с Ялуторовским трактом в сторону старого Тобольского тракта. Как рассказал свидетель произошедшего, подтекающее с КПП масло попало на коллектор. Водитель остановил машину только после сигнала попутного автомобиля.

Водитель не заметил, как воспламенилось. <…> Пламя начало охватывать кабину, далее кузов. От нагрева вылетел вентиль с газового баллона, и газ под давлением начал выходить в сторону, моментально воспламенившись, далее произошел взрыв предположительно бензинового бака или опустевшего газового баллона. Собеседник телеканала "360"

Водитель "Газели" и другие находившееся поблизости люди не пострадали. Газ безостановочно выходил наверх ещё около 20-ти минут. Через 10 минут после взрыва огонь потушили спасатели.

Ранее очевидцы прокомментировали прогремевший в Нижнекамске взрыв.

Видео: источник телеканала "360"