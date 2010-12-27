Под Новосибирском сторожевой пес насмерть загрыз 4-летнего мальчика

Появились подробности трагедии в поселке Коченево Новосибирской области.

В поселке Коченево сторожевая собака насмерть загрызла 4-летнего мальчика.

Сообщается, что трагедия произошла вечером 2 июня на улице Осенняя в поселке Коченево Новосибирской области. Маленькие дети гуляли на улице без присмотра взрослых. В какой-то момент 4-летний ребенок пробежал рядом с будкой собаки, которая была на привязи. Собака схватила малыша и несколько раз сильно искусала. На крики детей прибежали взрослые. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Но, несмотря на усилия медиков, мальчика спасти не удалось.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Следователем следственного управления во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Коченевскому району Новосибирской области по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы СУ СК РФ по Новосибирской области

Расследование уголовного дела продолжается.