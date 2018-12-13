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Под Новосибирском 13 второклассников отравились ядом для крыс

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Появились подробности ЧП в поселке Чаны Новосибирской области.

В Новосибирской области ученики одной из школ р.п. Чаны отравились ядом для крыс.

Следственные органы по данному факту организовали доследственную проверку. Сообщается, что в правоохранительные органы поступило сообщение из медучреждения о массовом отравлении детей - второклассников. Детям в больнице была оказана своевременная и квалифицированная помощь. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Первоначальная версия причин отравления была посещение столовой в школе. Но позднее выяснилось, что один из учеников взял из дома крысиный яд в таблетках и угостил ими своих одноклассников.

В настоящее время выполняются неотложные первоначальные проверочные мероприятия, опрашиваются очевидцы, устанавливается какое вещество употребили дети и кто был ответственным за его хранение.

СУ СК РФ по Новосибирской области

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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