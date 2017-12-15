Под Новороссийском водитель чудом остался жив в ДТП с грузовиком

В сети появилось видео, как спасатели извлекают чуть живого водителя из искореженного автомобиля.

Жуткая авария произошла накануне вечером, 14 декабря, под Новороссийском.

ДТП произошло в Кирилловке поздним вечером. Наглухо тонированный отечественный автомобиль потерял управление и влетел под задние колеса фуры. Авто буквально смяло. Из искореженного автомобиля чуть живого водителя пришлось извлекать спасателям с помощью специнструментов. После мужчина был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщают, что легковушка мчалась на большой скорости, потом машина теряет управление, ее заносит влево, и она влетает под задние колеса грузовика, который ехал по встречке.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Фото и видео: Instagram/ nvrsk_road