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Под Новгородом в школьный автобус с детьми вошла огромная труба
Сегодня, 16:33
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Shdaria
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Под Новгородом в школьный автобус с детьми вошла огромная труба

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На автодороге Великий Новгород – Красные Станки произошло жуткое ДТП, в котором, к счастью, все остались живы.

Под Новгородом произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Отметим, что авария случилась со школьным автобусом, в котором находились ученики.

Как сообщает Следственный комитет, утром на автодороге Великий Новгород – Красные Станки, в районе села Бронница, столкнулись школьный автобус и "Урал" с полуприцепом, перевозивший трубы. По данному ДТП организовали доследственную проверку. В итоге будет дана правовая оценка, которая предусмотренна статьёй 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". 

По словам очевидцев, автобус следовал с 9 детьми на олимпиаду по обществознанию. Сложилось так, что он ехал позади машины с трубами. На ходу труба выскользнула из машины прямо в лобовое стекло школьного автобуса. 

Фото: "ВК" - "ЧП 53 Великий Новгород. Новости"

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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