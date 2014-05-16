Под Нижним Новгородом из-за порывов ветра повреждены девять машин

В Кстово из людей никто не пострадал.

Девять автомобилей повреждены оказались результате сильных порывов ветра, зафиксированного на территории Кстово Нижегородской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального экстренного ведомства. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Специалисты занимаются ликвидацией последствий непогоды. В частности, к распиловке поваленных деревьев привлечены спасатели от аварийно-спасательного отряда Кстова, а также ожарно-спасательные подразделения МЧС РФ.

Ржавый башенный кран на заброшенной стройке, столб и 11 деревьев не выдержали кратковременных порывов ветра. Повреждены девять автомобилей. сообщение ГУ МЧС по региону

Ранее руководитель Кстовского муниципального округа Иван Уланов через собственный Telegram-канале уведомил горожан, что сильным ветром с креплений оторвало сцену-ракушку на площади Ленина. Чиновник пояснил, что порывы ветра частично вынесли ее на проезжую часть.

В Нижегородской области загорелся двухэтажный дом.

Фото и видео: ГУ МЧС России