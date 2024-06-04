Площадь возгорания составила 420 квадратных метров.

В Нижегородской области загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городе Балахне. Поступило сообщение, что в деревянный двухэтажный дом попала молния, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила 420 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара участвовали 33 специалиста и 11 единиц техники. Спустя время огонь был локализован. Причину произошедшего установят дознаватели ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии потушили пожар в жилом секторе.

Видео: МЧС России