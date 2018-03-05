Под Мурманском упавший с крыши снег накрыл маму с малышкой

В сети появилось видео с камеры наблюдения на здании городской администрации поселка Видяево Мурманской области.

Этот инцидент произошел 1 марта возле здания администрации поселка Видяево Мурманской области. Сейчас стало известно, что следственные органы по данному факту проводят проверку.

1 марта в районе обеда две женщины, одна из них с 1,5-годовалой дочкой, разговаривали у входа в администрацию. Малышке было скучно стоять на месте, и она стала тащить за руку маму прочь. Не успели они отойти, как на это место рухнула лавина слежавшегося снега. Вторую женщину сбило с ног, и она упала. Маму с ребенком задело самым краем и все обошлось благополучно. Женщины и ребенок были незамедлительно доставлены в медучреждение, после осмотра отпущены домой. Каковы бы были последствия, если б девочка не оттащила маму с места основного падения снега, неизвестно.

Следственные органы начали проверку по факту обрушения снега с крыши 4-этажного административного здания.

В рамках процессуальной проверки с места происшествия изъята документация, регламентирующая порядок очистки кровель от снега и наледи, видеозаписи с камер наружного наблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, наличие вреда, причиненного здоровью пострадавших. Проводятся проверочные мероприятия, по завершению которых следствием будет принято процессуальное решение. СУ СК РФ по Мурманской области.

Видео: следком