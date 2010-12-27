Под Лугой нашли полтонны гниющих останков коров

В деревню Долговка Лужского района отправилась провека в лице прокуратуры, сотрудников Роспотребнадзора и полицейских после сообщений в Интернете о нахождении останков коров. На земельном участке распространился неприятный запах от гниющих тел. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.
Проверка подтвердила, что на участке, действительно, располагаются останки крупнорогатого скоро в общем количестве более 500 килограмм. Данные биологические отходы были вывезены и утилизированы в деревне Пехенец ветеринарной службой Лужского района в ООО "Знаменка".
Таким образом незаконная свалка была ликвидирована, земельный участок обработан специальным антисептиком.
Ранее на Piter.TV: В Ленобласти с завода тушенки повеяло трупным ароматом.
Фото: pixabay